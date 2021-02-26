Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 февраля

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за январь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за февраль;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за январь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за январь, предварительно;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за январь;

09:45 мск: ВВП Швейцарии за IV квартал;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за февраль;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за январь;

10:45 мск: ВВП Франции за IV квартал, предварительно;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за январь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за февраль, предварительно;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за февраль;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за январь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за февраль, предварительно;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за январь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за январь;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за январь;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за январь;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США за январь;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за январь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за январь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за февраль;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, финал.