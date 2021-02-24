Курс доллара 73.4747   Курс евро 89.4995  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 февраля

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, финал;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за март;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за январь;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за январь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за январь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за январь;

16:30 мск: ВВП США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

Другие новости

вчера
10:05
Индекс потребительского климата в Германии за март составил -12.9
вчера
10:05
ВТБ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО НА 2021 ГОД, ЖДЕТ ЕЕ НА УРОВНЕ 250-270 МЛРД РУБ - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПЬЯНОВ
вчера
10:00
Кабмин РФ утвердил правила заключения соглашений по обратному акцизу в нефтепереработке
вчера
09:33
Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 10 млн чел
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 февраля
вчера
08:50
Власти Камчатки прорабатывают перенос части квот на минтай на осень
вчера
07:49
Цены на нефть слабо меняются на снижении опасений дисбаланса на рынке
вчера
00:51
Байден подписал указ о проверке системы поставок полупроводников и медикаментов
24.02.2021
22:16
Рубль уверенно растет вечером к доллару и евро на нефти и налогах
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»