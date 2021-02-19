Индексы PMI еврозоны изменились разнонаправленно

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в феврале увеличился до 57.7% по сравнению с 54.8% в январе (пересмотрено с 54.7%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 54.6%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в феврале сократился до 44.7% против 45.4% месяцем ранее (пересмотрено с 45.0%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 45.9%.