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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 февраля 2021 г.Индексы PMI Германии в феврале изменились разно...
сегодня 11:34

Индексы PMI Германии в феврале изменились разнонаправленно

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в феврале увеличился до 60.6% против 57.1% в январе (пересмотрено с 57.0%). Аналитики прогнозировали снижение до уровня 56.6%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в феврале сократился до 45.9% против 46.7% месяцем ранее (пересмотрено с 46.8%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 46.5%.

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