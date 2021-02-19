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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 февраля 2021 г.Индексы PMI Франции в феврале изменились разнон...
сегодня 11:18

Индексы PMI Франции в феврале изменились разнонаправленно

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в феврале увеличился до 55.0% против 51.6% в январе (пересмотрено с 51.5). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 51.7%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в феврале сократился до 43.6% против 47.3% месяцем ранее (пересмотрено с 46.5%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 47.0%.

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