Индексы PMI Франции в феврале изменились разнонаправленно

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в феврале увеличился до 55.0% против 51.6% в январе (пересмотрено с 51.5). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 51.7%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в феврале сократился до 43.6% против 47.3% месяцем ранее (пересмотрено с 46.5%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 47.0%.