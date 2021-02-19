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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 февраля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 февраля

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за IV квартал;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за IV квартал;

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за февраль, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за февраль, предварительно;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за январь;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за февраль;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за декабрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, предварительно;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за январь;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за январь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за январь, финал;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за февраль, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за февраль, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за февраль, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, предварительно;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за декабрь;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за февраль, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за февраль, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль, предварительно;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за февраль;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за декабрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за февраль, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за февраль, предварительно;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за январь.

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