Курс доллара 73.7669   Курс евро 89.0809  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 февраля 2021 г.Индекс деловой активности в производственном се...
сегодня 16:38

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в феврале умеренно снизился

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в феврале снизился до 23.1 пункта против 26.5 месяцем ранее.

Аналитики ожидали снижения индекса до 20.3.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

Другие новости

сегодня
16:48
Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 4.5 млн
сегодня
16:42
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в январе увеличилось на 10.4%
сегодня
16:40
Число закладок новых домов в США в январе сократилось на 6%
сегодня
16:38
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в феврале умеренно снизился
сегодня
16:37
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 13 тыс.
сегодня
16:34
Цены на импорт в США в январе выросли на 1.4%
сегодня
16:24
Россияне хранят на вкладах в среднем 183 тыс рублей - глава АСВ
сегодня
16:06
Международные резервы РФ с 5 по 12 февраля выросли на 0,9%, до $591,5 млрд - ЦБ
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»