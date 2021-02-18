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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 февраля 2021 г.Цены на импорт в США в январе выросли на 1.4%
сегодня 16:34

Цены на импорт в США в январе выросли на 1.4%

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в январе выросли на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в декабре (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 1.0%.

По сравнению с январём 2020 года цены на импорт увеличились на 0.9%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 2.5% после повышения на 1.3% в декабре (пересмотрено с +1.1%).

По сравнению с январём 2020 года цены на экспорт выросли на 2.3%.

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