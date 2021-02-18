ЦБ РФ планирует повысить ключевую ставку до 5-6%

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе выступления на конференции Ассоциации банков России 18 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в 2021-2023 годах ЦБ будет возвращаться к нейтральной ключевой ставке на уровне 5-6% годовых. По ее словам, сроки и темпы повышения ставки будут зависеть от фактической инфляции и формирования инфляционных ожиданий.

Кроме того, Э. Набиуллина сообщила, что, учитывая ослабление пандемических рисков, ЦБ намерен начать постепенное сворачивание регуляторных послаблений и ужесточить требования к банкам. По ее словам, регуляторные послабления могли привести к формированию скрытых проблем в банковском секторе, и в будущем они могут стать источником системных рисков.

Глава ЦБ также отметила, что программа льготной ипотеки должна быть "вовремя свернута", поскольку во многих регионах рост цен, связанный с повышением спроса, нивелировал позитивный эффект от снижения процентных ставок.

Напомним, в начале этой недели Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность продления до 2024 года программы льготной ипотеки под 6,5%. Глава государства также предложил рассмотреть вопрос о возможном снижении ставки по кредиту для семей, имеющих двух и более детей. Выполнить поручение о представлении предложений правительство и Центробанк должны до 31 марта 2021 года.