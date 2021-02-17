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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 февраля 2021 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в я...
вчера 10:03

Индекс потребительских цен в Великобритании в январе вырос на 0.7%

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в январе вырос на 0.7% в годовом выражении после роста на 0.6% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.6%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в январе в годовом выражении вырос на 1.4% после аналогичного повышения на 1.4% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.3%.

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