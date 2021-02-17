Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 февраля

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за декабрь;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за декабрь;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за декабрь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за январь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за январь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за январь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за январь;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за январь;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за январь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за январь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за январь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за январь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за январь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за январь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за январь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за декабрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за февраль;

22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.