Курс доллара 73.7669   Курс евро 89.0809  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 февраля 2021 г. Анонс основных событий и данных макростатистик...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 февраля

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за декабрь;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за декабрь;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за декабрь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за январь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за январь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за январь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за январь;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за январь;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за январь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за январь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за январь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за январь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за январь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за январь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за январь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за декабрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за февраль;

22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Другие новости

вчера
10:06
Индекс розничных цен в Великобритании в январе вырос на 1.4%
вчера
10:03
Индекс потребительских цен в Великобритании в январе вырос на 0.7%
вчера
10:00
Covindex за прошлую неделю опустился на 2 пункта - до 74,2 пункта
вчера
09:45
"Северный поток 2" будет достроен, этому не помешают санкции США - замглавы МИД РФ
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 февраля
вчера
09:00
Минсельхоз не видит оснований для заметного роста в 2021 г в РФ цен на мясо птицы и яйца
вчера
08:00
Роскачество предостерегло пользователей портала "Госуслуги" от цифровых мошенников
вчера
06:30
Роспатент назвал топ-10 российских изобретений 2020 года
вчера
06:00
Цифровые госвалюты могут оказаться перспективнее биткоина - Дворкович
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»