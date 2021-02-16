Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 февраля

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за ноябрь;
12:00 мск: Торговый баланс Италии за декабрь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за февраль;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за февраль;
13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;
13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне , предварительный отчёт;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за февраль;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за декабрь;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за декабрь;
18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за декабрь;
23:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.