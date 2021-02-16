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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 февраля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 февраля

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за ноябрь;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за декабрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за февраль;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за февраль;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне , предварительный отчёт;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за февраль;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за декабрь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за декабрь;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за декабрь;

23:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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