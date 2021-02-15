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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 февраля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 февраля

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: ВВП Японии за I квартал, предварительно;

03:01 мск: ОИндекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за декабрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за декабрь, финальный отчет;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за декабрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за декабрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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