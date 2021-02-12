Банк России намерен вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике

Москва, 12 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 12 февраля 2021 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4.25% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозом большинства аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

В сопроводительном заявлении ЦБ отсутствует фраза о намерении понижать ключевую ставку дополнительно. Вместо этого регулятор заявил, что будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, "принимая во внимание высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен", а также оценивая внутренние и внешние риски. Однако он дал понять, что в 2021 году ожидается сохранение мягкой денежно-кредитной политики.

В своем заявлении ЦБ заявил, что текущая инфляция складывается выше его прогноза. В январе годовая инфляция увеличилась до 5.2% против 4.9% в декабре. По мнению ЦБ, ускорение инфляции связано с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля, а также с повышением цен на мировых товарных рынках на фоне ускоряющихся темпов вакцинации и ожиданий дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран.

Регулятор предупредил о возможном более продолжительном воздействии этих факторов на инфляцию вследствие уже произошедшего ранее роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также сохраняющихся ограничений со стороны предложения, связанных с дефицитом рабочей силы по ряду специальностей и дополнительными затратами предприятий на соблюдение противоэпидемических норм.

В числе краткосрочных проинфляционных рисков регулятор назвал возможное усиление волатильности на глобальных рынках. ЦБ предупредил о возможном более раннем начале нормализации денежно-кредитной политики в развитых странах в случае быстрого восстановления мировой экономики и "исчерпания необходимости" в реализации "беспрецедентных" стимулов.

Вместе с тем ЦБ заявил о сохраняющейся неопределённости относительно долгосрочных структурных последствий пандемии коронавируса для российской и мировой экономики. Значимое влияние на потенциал глобального роста также могут оказывать геополитические факторы, в том числе обострение торговых противоречий. Масштаб отклонения российской экономики от потенциала, в частности в потребительском секторе экономики, является определяющим фактором для среднесрочной динамики инфляции. Кроме того, на среднесрочную динамику инфляции значимо влияет бюджетная политика.

Согласно обновленному прогнозу Банка России, в рамках базового сценария по итогам 2021 года инфляция составит 3.7-4.2% (предыдущий прогноз: 3.5-4.0%), достигнув максимума в феврале-марте. В дальнейшем инфляция будет снижаться и вернется к отметке 4%.

Банк России отметил, что денежно-кредитные условия остаются мягкими и с момента предыдущего заседания существенно не изменились. Кредитные и депозитные ставки оставались преимущественно на прежнем уровне, однако доходности ОФЗ немного выросли на фоне повышения ожиданий по инфляции, роста долгосрочных ставок на мировых финансовых рынках и сохранения геополитической напряженности. Расширению банковского кредитования способствуют льготные программы правительства, регуляторные послабления, а также смягчение банками неценовых условий кредитования в отдельных сегментах. При принятии решений по ключевой ставке Банк России будет оценивать, насколько прекращение действия антикризисных мер будет влиять на денежно-кредитные условия.

По оценке ЦБ, в 2020 году ВВП РФ сократился на 3.1%, что оказалось лучше ожиданий благодаря продолжившемуся восстановлению экономики в IV квартале. Банк России прогнозирует восстановительный рост российской экономики в 2021 году на 3.0-4.0%. Однако масштабы восстановления в отдельных отраслях могут по-прежнему сильно различаться. В 2022-2023 годах ВВП, по прогнозу Банка России, вырастет на 2.5-3.5 и 2.0-3.0% соответственно.

С учетом изменений в экономике и на внешних рынках Банк России опубликовал новый среднесрочный прогноз на 2021-2023 г.г. Прогноз средней цены на нефть марки Urals на 2021-2022 годы пересмотрен до 50 долл за баррель (с 45 долл в предыдущем прогнозе). Прогноз на 2023 год оставлен без изменений на уровне 50 долл за баррель.

Регулятор пересмотрел в лучшую сторону прогноз по динамике экспорта в 2021 году: ожидается его прирост на 1.1-3.1%, тогда как ранее предполагались колебания от снижения на 0.8% до повышения на 1.2%. Вместе с тем прогноз по росту импорта существенно повышен - до 8.9-10.9% против предыдущего прогноза об увеличении на 3.9-5.9%.

Прогноз профицита платежного баланса в 2021 году пересмотрен в сторону повышения до 39 млрд долларов с 32 млрд долларов, а прогноз торгового профицита на текущий год составил 119 млрд долларов в сравнении с предыдущим прогнозом 99 млрд долларов.

Вместе с тем прогноз потребительского и инвестиционного спроса в России на текущий год пересмотрен в сторону понижения. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2021 году вырастут на 5.0-6.0%, тогда как ранее предполагалось их повышение на 5.3-6.3%. Инвестиции в основной капитал, согласно обновленному прогнозу, в 2021 году расширятся на 3.2-5.2% (ранее ожидалось повышение на 3.3-5.3%).

Рост денежной масса в национальном определении, как ожидается, в 2021 году составит 10-14% (предыдущий прогноз: рост на 8-12%). Прогноз по оттоку капитала в 2021-2023 годах сохранен на прежнем уровне: 35 млрд, 20 млрд и 15 млрд долларов соответственно. ЦБ пересмотрел в сторону повышения прогноз по приросту валютных резервов: до 13 млрд долларов в 2021 году (с 2 млрд) и до 17 млрд долларов в 2022 году (с 1 млрд), тогда как на 2023 год прогноз не изменился и составил 19 млрд долларов.

Кроме того, ЦБ улучшил прогноз по росту кредитования населения в 2021 году до 14-18%, тогда как ранее ожидался прирост на 12-16%. Прогноз по приросту розничного кредитования на 2022-2023 г.г. оставлен без изменений на уровне 10-14%. Регулятор включил в новый среднесрочный прогноз ожиданий по приросту ипотечного кредитования. Согласно базовому прогнозу, в 2021 году рост ипотеки составит 16-20%, а в 2022 и 2023 г.г. прирост замедлится до 14-18%.

Прогноз по росту кредитования организаций в 2021 году улучшен до 7-11% (с 6-10%), а на 2022-2023 г.г. оставлен без изменений на уровне 6-10%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 марта 2021 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.