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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 февраля 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:45

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился 6.6 млн барр.

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократился на 6.6 млн барр. и составил 469.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 4.3 млн барр. и составили 256.4 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.7 млн барр. и составили 161.1 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 0.2 млн барр. и составили 637.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.7 млн барр. и составили 48.0 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.5 млн барр., запасы бензина выросли на 4.81 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.49 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 1.38 млн барр.

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