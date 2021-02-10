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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 февраля 2021 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 18:11

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в декабре вырос на 0.3%

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в декабре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сохранения неизменным в ноябре.

Аналитики прогнозировали увеличение декабрьского показателя на 0.1%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в декабре вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в ноябре (пересмотрено с +0.2%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в декабре составил 1.29 в сравнении с 1.31 месяцем ранее и 1.34 в декабре 2019 года.

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