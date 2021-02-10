Индекс потребительских цен в США в январе вырос на 0.3%, почасовая зарплата не изменилась

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в январе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.2% в декабре (пересмотрено с +0.4%).

По сравнению с январём 2020 года потребительская инфляция в США выросла на 1.4%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в январе не изменился.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 1.4%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в январе не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 0.7% в декабре (пересмотрено с +0.4%). В годовом выражении реальная почасовая зарплата выросла на 4.0%.