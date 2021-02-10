"Ростех" разработал первый в России аппарат ИВЛ с функцией безопасной томографии

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Холдинг "Швабе" Госкорпорации "Ростех" разработал аппарат искусственной вентиляции легких, который одновременно с поддержкой дыхательных функций может осуществлять томографию органов грудной клетки и ежеминутно отслеживать их состояние. Об этом сообщает пресс-служба "Ростех".

"Томография выполняется без излучения безопасным для человека электроимпедансным методом. Российских аналогов устройства на данный момент не существует", - говорится сообщении.

Аппарат АИВЛ-01, созданный на Уральском оптико-механическом заводе им. Э. С. Яламова холдинга "Швабе", предназначен для проведения искусственной вентиляции легких взрослых и детей старше одного года в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Особенность прибора – в наличии модуля электроимпедансной томографии. Этот метод основан на регистрации уровня электропроводности внутренних органов человека. Показатель в полной мере отражает функциональное состояние органов пациента и помогает находить патологии за счет того, что пораженные участки отличаются от нормальных тканей по электропроводности.

"Одна из ключевых задач Госкорпорации "Ростех" – выпуск современной, конкурентоспособной медицинской техники и оснащение ей отечественных медучреждений. Новая разработка – это действительно прорывной продукт, который не имеет аналогов на российском рынке. Она позволяет визуализировать наполнение легких в процессе дыхания, оценивать степень их поражения – в том числе при вирусных пневмониях, а также в том случае, когда врачам необходимо скорректировать стратегию респираторной поддержки путем регулировки подаваемых пациенту объемов дыхательной смеси. Ее использование особенно важно в период пандемии COVID-19. При этом метод томографии, применяемый в устройстве, не связан с облучением и не вредит здоровью", – сообщили в "Ростехе".

Планируется выпуск как аппаратов ИВЛ со встроенным томографом, так и томографа в качестве самостоятельного изделия. Прибор со встроенным томографом отличается компактностью, что позволяет контролировать качество вентиляции легких без переключения между аппаратом ИВЛ и томографом. За счет небольших габаритов аппарат пригоден к использованию как в стационаре, так и при транспортировке пациентов в пределах больницы или в машинах скорой помощи.

Комиссия Министерства науки и высшего образования РФ отметила АИВЛ-01 как один из лучших проектов, реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2021 годы". Опытный образец аппарата уже изготовлен, ведутся технические испытания в целях его регистрации в качестве медицинского изделия.

Напомним, что холдинг "Швабе" входит в Госкорпорации "Ростех" и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности холдинга составил 2425 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия "Швабе" разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники "Швабе" – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства холдинга располагаются в Китае, Швейцарии и Белоруссии.

Госкорпорация "Ростех" – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе", Концерн "Калашников" и др. "Ростех" активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. "Ростех" выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции