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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 февраля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 февраля

Москва, 9 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за февраль;

02:50 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за январь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за январь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за январь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за январь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за январь, финал;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за декабрь;

12:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за январь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за январь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за январь;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за декабрь, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за январь.

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