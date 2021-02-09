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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 февраля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 февраля

Москва, 9 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за декабрь;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за январь;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за январь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за январь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за январь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за январь;

05:00 мск: Торговый баланс Китая за январь;

05:00 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за январь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за январь, предварительно;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за декабрь;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за январь;

18:00 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за декабрь.

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