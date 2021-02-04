Курс доллара 76.0801   Курс евро 91.5624  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 февраля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 февраля

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за декабрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за февраль;

03:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за декабрь;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за декабрь;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за декабрь;

10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за IV квартал, предварительно;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за январь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за декабрь;

16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за январь;

16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за январь;

16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за январь;

16:30 мск: Уровень безработицы в США за январь;

16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за январь;

16:30 мск: Торговый баланс Канады за декабрь;

16:30 мск: Торговый баланс США за декабрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за январь;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за декабрь.

Другие новости

сегодня
18:30
Кабмин РФ уточнит регулирование прибрежного рыболовства в части первичной обработки уловов
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 февраля
сегодня
18:27
Спад инвестиций в РФ в 2020 году составил чуть более 4%, боялись большего - Решетников
сегодня
18:21
Банк Англии исключил вероятность введения отрицательных ставок в ближайшее время
сегодня
18:13
Спад инвестиций в РФ в 2020 году составил чуть более 4%, боялись большего - Решетников
сегодня
18:05
Объём производственных заказов в США в декабре вырос на 1.1%
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»