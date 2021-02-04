Банк Англии исключил вероятность введения отрицательных ставок в ближайшее время

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли в ходе состоявшейся в четверг пресс-конференции заявил, что не хотел бы, чтобы финансовые рынки делали какие-либо выводы о вероятности введения отрицательных процентных ставок. Это выводы могли последовать после сообщения ЦБ о поступлении информации от коммерческих банков, что им потребуется шесть месяцев для адаптации к отрицательным ставкам.

Управляющий Банка Англии подтвердил, что регулятор не намерен давать каких-либо сигналов о планах введения отрицательных ставок. Вместе с тем, его словам, центробанк должен быть готов к реализации подобных мер, если это потребуется в будущем.

Ранее в четверг Комитет по монетарной политике Банка Англии принял ожидаемое решение оставить ключевую ставку на уровне 0.1% и сохранить прежние параметры программы покупок активов в объеме 895 млрд фунтов стерлингов.

Реагируя на заявление Эндрю Бейли, британский фунт вырос в паре с долларом США к отметке 1.3698 в сравнении с 1.3569 по состоянию на 15:00 мск. Позднее пара GBR/USD скорректировалась к отметке 1.3670. Пара EUR/GBR снизилась до минимального уровня почти за 9 месяцев, достигнув отметки 0.8751, но к текущему моменту отступила к уровню 0.8763.