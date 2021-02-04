Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 33 тыс.

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 января, сократилось на 33 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 779 тыс.

Показатель предыдущей недели пересмотрен до 812 тыс. против объявленных ранее 847 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений увеличится на 19 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 828 тыс.