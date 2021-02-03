Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1 млн барр.

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 29 января, сократился на 1.0 млн барр. и составил 475.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 4.5 млн барр. и составили 252.2 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) не изменились и составили 162.8 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 638.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.5 млн барр. и составили 48.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.26 млн барр., запасы бензина сократились на 0.24 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.62 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.89 млн барр.