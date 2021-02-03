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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 февраля 2021 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
сегодня 18:07

Компонента занятости индекса ISM Services США в январе вышла в область расширения

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе выросла до 55.2 против 48.7 месяцем ранее (пересмотрено с 48.2).

Таким образом, индикатор вернулся в положительную область, превысив пороговую отметку 50.0, что указывает на расширение найма сотрудников в сфере услуг США.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения страны.

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