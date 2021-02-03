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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 февраля 2021 г.Индекс ISM Services США в январе вырос, превыси...
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Индекс ISM Services США в январе вырос, превысив прогноз

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 58.7 пункта против 57.7 месяцем ранее (пересмотрено с 57.2).

Таким образом, индекс продвинулся на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на продолжившееся расширение деловой активности в сфере услуг США более быстрыми темпами, чем в декабре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 56.7.

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