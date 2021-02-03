Индекс ISM Services США в январе вырос, превысив прогноз

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 58.7 пункта против 57.7 месяцем ранее (пересмотрено с 57.2).

Таким образом, индекс продвинулся на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на продолжившееся расширение деловой активности в сфере услуг США более быстрыми темпами, чем в декабре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 56.7.