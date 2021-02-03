ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 174 тыс.

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в январе выросло с учётом сезонных колебаний на 174 тыс. в сравнении с прогнозом о повышении на 50 тыс.

В декабре число рабочих мест в частном секторе США сократилось на 78 тыс. (пересмотрено с (-123 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в январе выросло на 51 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) - на 84 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) - на 39 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 156 тыс., а в сфере производства товаров расширилось на 19 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 5 февраля.

Аналитики прогнозируют увеличение числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе на 55 тыс. после сокращения на 140 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 6.7%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.