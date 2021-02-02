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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 февраля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 февраля

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за IV квартал;

00:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за IV квартал;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за декабрь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за январь;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за январь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за декабрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за январь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за январь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь, финал;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за январь, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за январь, предварительно;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за декабрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за январь, предварительно;

16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за январь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за январь, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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