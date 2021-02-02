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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 февраля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 февраля

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за январь;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франциис за январь, предварительно;

12:00 мск: ВВП Италии за IV квартал, предварительно;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за январь.

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