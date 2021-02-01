Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 февраля

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии за январь;
06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франциис за январь, предварительно;
12:00 мск: ВВП Италии за IV квартал, предварительно;
13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за январь.