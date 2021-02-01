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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 февраля 2021 г.Индекс PMI Manufacturing США за январь пересмот...
вчера 17:51

Индекс PMI Manufacturing США за январь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (PMI Manufacturing) за январь пересмотрен в сторону повышения, составив 59.2 против 59.1 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в производственном секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 59.1.

В декабре значение индекса составило 57.1.

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