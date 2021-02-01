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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 февраля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 февраля

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за декабрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за январь;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за декабрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за январь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за январь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за январь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, финал;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за декабрь;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь, финал;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за декабрь;

17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за январь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за январь, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за январь;

18:00 мск: Расходы на строительство в США за декабрь;

18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за январь;

18:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за декабрь.

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