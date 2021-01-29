Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в декабре снизился на 0.3%

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в декабре снизился на 0.3% по сравнению с ноябрьским значением, опустившись до 125.5.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует периоду сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.5%.

По сравнению декабрём 2019 года индекс вырос на 21.4%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в декабре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.