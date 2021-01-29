Курс доллара 76.1854   Курс евро 92.1310  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 января 2021 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 18:06

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в декабре снизился на 0.3%

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в декабре снизился на 0.3% по сравнению с ноябрьским значением, опустившись до 125.5.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует периоду сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.5%.

По сравнению декабрём 2019 года индекс вырос на 21.4%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в декабре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

Другие новости

сегодня
18:39
ПНС ожидает, что российский бизнес скоро вернется к работе в Ливии
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 февраля
сегодня
18:23
Росрыболовство рекомендовало включить в ГОСТ по производству шпрот каспийскую кильку
сегодня
18:08
Отказ трубопровода в Хабаровском крае привел к повторной утечке нефтепродуктов
сегодня
18:06
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в декабре снизился на 0.3%
сегодня
18:04
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в меньшую сторону
сегодня
17:51
Производство сельхозпродукции в РФ в 2020 г увеличилось на 1,5% - Росстат
сегодня
17:50
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в январе вырос
сегодня
17:43
Британский бизнес предупредил правительство о трудностях для экспортеров в связи с Brexit
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»