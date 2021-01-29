Курс доллара 76.1854   Курс евро 92.1310  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 января 2021 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 18:04

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в меньшую сторону

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (79.2) и составил 79.0.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В декабре значение индекса составило 80.7.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в январе составил 3.0% против 2.5% месяцем ранее.

Другие новости

сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 февраля
сегодня
18:23
Росрыболовство рекомендовало включить в ГОСТ по производству шпрот каспийскую кильку
сегодня
18:08
Отказ трубопровода в Хабаровском крае привел к повторной утечке нефтепродуктов
сегодня
18:06
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в декабре снизился на 0.3%
сегодня
18:04
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в меньшую сторону
сегодня
17:51
Производство сельхозпродукции в РФ в 2020 г увеличилось на 1,5% - Росстат
сегодня
17:50
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в январе вырос
сегодня
17:43
Британский бизнес предупредил правительство о трудностях для экспортеров в связи с Brexit
сегодня
17:00
Мурашко: благодаря ОМС экономических препятствий для получения медпомощи в РФ не было
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»