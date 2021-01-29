Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в меньшую сторону

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (79.2) и составил 79.0.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В декабре значение индекса составило 80.7.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в январе составил 3.0% против 2.5% месяцем ранее.