Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 января

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за декабрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за январь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за декабрь, предварительно;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за IV квартал;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за декабрь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за январь;

09:30 мск: Потребительские расходы во Франции за декабрь;

09:30 мск: ВВП Франции за IV квартал, предварительно;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за декабрь;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за январь;

11:00 мск: ВВП Испании за IV квартал, предварительно;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за январь, предварит;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за январь;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за декабрь;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за декабрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за декабрь;

16:30 мск: ВВП Канады за ноябрь;

16:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за IV квартал;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за декабрь;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за декабрь;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США за декабрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за январь;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за декабрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, финал.