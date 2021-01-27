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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 января 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 января

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за декабрь;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за декабрь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за декабрь;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

11:00 мск: Уровень безработицы в Испании за III квартал;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за декабрь;

16:30 мск: ВВП США за IV квартал;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за декабрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за декабрь, предварительно;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за декабрь;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за январь, предварительно.

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