Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился почти на 10 млн барр.

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 22 января, сократился на 9.9 млн барр. и составил 476.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 2.5 млн барр. и составили 247.7 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 0.8 млн барр. и составили 162.8 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились составили 638.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 2.3 млн барр. и составили 50.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5.27 млн барр., запасы бензина расширились на 3.06 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.39 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 3.6 млн барр.