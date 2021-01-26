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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2021 г.Прибыль и выручка Lockheed Martin выросли
сегодня 16:50

Прибыль и выручка Lockheed Martin выросли

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель военной техники Lockheed Martin, работающий по контрактам с Минобороны США, сообщил о росте чистой прибыли по итогам IV квартала текущего года до 6.38 долл на акцию в сравнении с 5.29 долл на акцию годом ранее.

Выручка выросла до 17.03 млрд долл по сравнению с 15.88 млрд долл за аналогичный периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Lockheed Martin на уровне 6.4 долл на акцию и доход в размере 16.95 млрд долл.

Компания озвучила прогноз на 2021 год по выручке в рамках диапазона 67.1-68.5 млрд долл.

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