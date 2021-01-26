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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2021 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P Core...
сегодня 17:09

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в ноябре вырос на 9.1% в годовом выражении

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в ноябре вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 9.1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 8.8%. В октябре его рост в годовом выражении составил 8.0%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в ноябре повысился на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 8.8% в годовом выражении после повышения на 7.6% в октябре.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.4% с учётом сезонных колебаний и вырос на 9.5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В октябре показатель вырос на 8.4% в годовом выражении.

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