Прибыль Johnson & Johnson сократилась, а выручка увеличилась

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о снижении чистой прибыли по итогам IV квартала текущего года до 0.65 долл на акцию в сравнении с 1.5 долл на акцию за аналогичный период годом ранееё.

Скорректированная прибыль составила 1.86 долл на акцию по сравнению с 1.88 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились до 22.48 млрд долл по сравнению с 20.75 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 1.82 долл на акцию и выручку в размере 21.66 млрд долл.

Компания обозначила свой прогноз на 2021 год и ожидает прибыль на акцию в диапазоне 9.4 – 9.6 долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подорожали на 1.9%.