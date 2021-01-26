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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2021 г.Прибыль и выручка компании 3M увеличилась
сегодня 16:17

Прибыль и выручка компании 3M увеличилась

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам IV квартала текущего года чистая прибыль многопрофильной промышленной компании 3М выросла до 2.36 долл на акцию в сравнении с 1.66 долл на акцию годом ранее.

Выручка увеличилась до 8.538 млрд долл по сравнению с 8.111 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 2.15 долл на акцию и выручку 8.4 млрд долл.

Компания прогнозирует скорректированную прибыль в текущем году в диапазоне 9.2-9.7 долл на акцию, тогда как ранее ожидалось 8.99-9.09 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 2%.

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