Компания General Electric сообщила о росте прибыли

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Промышленно-финансовый концерн General Electric сообщил по результатам за IV квартал о росте прибыли до 0.27 долл на акцию по сравнению с 0.06 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.08 долл за акцию.

Выручка компании до 21.93 млрд долл против 26.24 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 0.09 долл на акцию и доходы в размере 21.75 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции GE подорожали на 4.7%.