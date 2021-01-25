Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 января

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за декабрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за декабрь;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за ноябрь;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за январь;

14:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за ноябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за январь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за январь.