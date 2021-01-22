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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 января 2021 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
22.01.2021 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 19:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 15 января.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.5 млн барр., запасы бензина выросли на 2.7 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.6 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.56 млн барр., запасы бензина расширились на 1.13 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.82 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 4.28 млн барр.

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