Курс доллара 74.3615   Курс евро 90.4087  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 января 2021 г.Квартальная прибыль Schlumberger сократилась, н...
22.01.2021 15:23

Квартальная прибыль Schlumberger сократилась, но оказалась лучше прогнозов аналитиков

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Прибыль американской нефтесервисной компании Schlumberger по итогам деятельности в IV квартале 2020 г. сократилась до 0.22 долл на акцию в сравнении с прибылью в 0.39 долл на акцию за аналогичный период 2019 г.

Выручка компании за отчётный период сократилась до 5.53 млрд долл в сравнении с 8.23 млрд долл годом ранее.

Аналитики, принявшие участие в опросе агентства FactSet, прогнозировали, в среднем, прибыль на уровне 0.17 долл на акцию при выручке 5.24 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 1.4%.

Другие новости

22.01.2021
16:30
Доля вложений нерезидентов в ОФЗ за ноябрь-декабрь снизилась, но объем вложений вырос - ЦБ
22.01.2021
16:26
Россельхознадзор запретил поставки груш из Республики Сербской
22.01.2021
15:51
Отельеры Москвы надеются, что первые ростки восстановления рынка появятся весной – эксперт
22.01.2021
15:35
Глава мининфраструктуры Армении и посол РФ ознакомились с процессом модернизации АЭС
22.01.2021
15:23
Квартальная прибыль Schlumberger сократилась, но оказалась лучше прогнозов аналитиков
22.01.2021
15:12
Либерализовывать экспорт СПГ из РФ нужно, избегая конкуренции с трубным газом - депутат
22.01.2021
14:33
Дольщиков, купивших апартаменты, защитят от банкротства застройщика - проект
22.01.2021
14:24
РЖД начали продавать билеты в кассах с помощью искусственного интеллекта
22.01.2021
14:12
Кабмин ФРГ ухудшил прогноз по ВВП на 2021 г, прогнозирует рост на 3% - СМИ
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»