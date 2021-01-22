Квартальная прибыль Schlumberger сократилась, но оказалась лучше прогнозов аналитиков

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Прибыль американской нефтесервисной компании Schlumberger по итогам деятельности в IV квартале 2020 г. сократилась до 0.22 долл на акцию в сравнении с прибылью в 0.39 долл на акцию за аналогичный период 2019 г.

Выручка компании за отчётный период сократилась до 5.53 млрд долл в сравнении с 8.23 млрд долл годом ранее.

Аналитики, принявшие участие в опросе агентства FactSet, прогнозировали, в среднем, прибыль на уровне 0.17 долл на акцию при выручке 5.24 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 1.4%.