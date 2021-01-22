Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 января

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за декабрь;
00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за III квартал;
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за январь, предварительно;
01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за январь, предварительно;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за декабрь;
03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за январь;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за январь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за декабрь, предварительно;
10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за декабрь;
10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за ноябрь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь, предварительно;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за ноябрь;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за ноябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;
18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за ноябрь:
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США:
19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.