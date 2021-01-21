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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 января 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 января

Москва, 21 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии за декабрь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за декабрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за декабрь;

03:30 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

03:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за декабрь;

12:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь;

14:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:45 мск: за Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за декабрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за декабрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за январь;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за декабрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за январь;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь.

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