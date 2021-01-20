Индекс потребительских цен в Великобритании в декабре вырос на 0.6%

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в декабре вырос на 0.6% в годовом выражении после роста на 0.3% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.5%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в декабре в годовом выражении вырос на 1.4% после повышения на 1.1% в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.3%.