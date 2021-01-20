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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 января 2021 г.Индекс цен производителей Великобритании в дека...
20.01.2021 10:03

Индекс цен производителей Великобритании в декабре на входе увеличился на 0.8% и на выходе увеличился на 0.3%

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в декабре увеличился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.4% в ноябре (пересмотрено с 0.2%).

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В годовом выражении индекс PPI Input увеличился на 0.2%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в декабре увеличился на 0.3% после роста на 0.3% в ноябре (пересмотрено с 0.2%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс PPI Output в декабре сократился на 0.8%.

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