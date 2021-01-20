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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 января 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
20.01.2021 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 января

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за ноябрь;

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за январь;

02:30 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за декабрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за декабрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за ноябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за ноябрь;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за декабрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

18:00 мск: Заявление Банка Канады;

18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за январь;

18:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

18:30 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь.

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