Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 января

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за ноябрь;
02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за январь;
02:30 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за декабрь;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за декабрь;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;
10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;
10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за декабрь;
10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за ноябрь;
12:00 мск: Розничные продажи в Италии за ноябрь;
12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за декабрь;
13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;
18:00 мск: Заявление Банка Канады;
18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за январь;
18:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
18:30 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь.